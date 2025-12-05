Названа самая модная обувь на зиму

Руководитель направления Fashion сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping Елизавета Попова назвала россиянам самую модную зимнюю обувь. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

По словам эксперта, в 2026 году трендовыми будут угги-лоферы с декольте.

«Они вытягивают силуэт и делают ногу намного изящнее. Если хочется, можно поддеть носки — так тоже работает. Конечно, эта обувь не для зимних развлечений, но зато красиво, удобно и очень мягко внутри», — пояснила специалист.

Кроме того, Попова также обратила внимание на лакированные лоферы грубой формы, которые можно носить с пуховиками и шубами.

«И обязательно с теплыми бежевым или серым носком. Это как вьетнамки с тренчем — играем на контрастах», — уточнила собеседник издания.

В список также вошли ботинки байкера, сапоги «киттен хилл», ботинки с отделкой и сапоги с гармошкой.

«Сапоги-гармошки, или слаучи, ввела в моду Вивьен Вествуд, которая еще в начале 80-х создала "пиратские" слаучи с панк-элементами. В этом сезоне мы снова носим их, и теперь это острый тренд — выбираем лаконичные модели с заостренным мысом на практичном небольшом (или изящном высоком) каблуке. Выбираем кожу, замшу и оттенки осенней природы — шоколадный, бежевый, рыжий, бургунди». — заключила она.

