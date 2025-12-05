Пять бьюти-секретов Кайли Дженнер

В эпоху, когда красота — это не маска, а уверенность в себе, Кайли Дженнер сияет по-новому. Воспитание двоих детей, собственная косметическая империя, работа моделью — ее график не оставляет времени на долгую бьюти-рутину. Но в 2025-м Кайли делится секретами: от «less is more» в макияже до хитростей с волосами. Мы разобрали топ−5 ее бьюти-секретов, вдохновленные свежими интервью, светскими выходами и TikTok-туториалами. Готовы к образу, достойному Met Gala?

© globallookpress

Секрет №1: увлажнение как основа всего

Кайли — фанатка «bouncy skin». Ее ритуал начинается с сыворотки с витамином C, смешанной с гиалуроновой кислотой для сияния и гидратации.

«Я одержима упругой кожей», — признается звезда.

Затем — увлажнение, как база под макияж. Совет: наносите пальцами для естественного финиша. Результат? Идеальный тон, как на ее летних фото из Греции.

Секрет №2: консилер вместо тонального крема

Забудьте тяжелые текстуры. В 2025-м Кайли фанатеет от Power Plush Longwear Concealer — наносите под глаза, на нос и рот, затем присыпьте пудрой. В Vogue Beauty Secrets модль смешивает розовый и бежевый тона для коррекции.

«Это дает покрытие без маски», — говорит она.

Идеально для «soft glam», который она показала на TikTok: минимум усилий, максимум свежести.

Секрет №3: губы — вечная страсть

Икона контуринга не меняется: лип-лайнер наносится с закрытыми глазами! В Elle она хвалит матовую помаду Kylie Matte Lipstick (12 оттенков, от нюдов до плум). Новинка 2025-го — Tinted Butter Balm в нюдах вроде Angel Cake для 12-часовой гидратации.

«Это мой must-have», — твитит подружка Тимоти Шаламе.

Совет: выбирайте тон на тон к коже — для пухлых губ без перегрузки.

Секрет №4: легкий smokey с акцентом на ресницы

Глаза — ее главное оружие. В летнем туториале для HELLO! Кайли использует Skin Tint Blurring Elixir как базу, затем baby-wing лайнер для лифтинга и объемную тушь на верхние ресницы.

«Fluttery almond eyes» — это ее любимая фраза.

В 2025-м она добавляет Sorbet Glazed Blush для румянца. Минимализм: тени — нейтральные, фокус на объеме. Как на обложке Dazed: драматично, но естественно.

Секрет №5: blowout-хак для волос

Роскошные волосы — ее визитная карточка. На TikTok Кайли раскрыла секреты ухода за своей шевелюрой: после мытья сушите диффузором для «пляжных локонов», фиксируйте спреем с UV-защитой.

«Это держит объем весь день», — делится она в интервью People.

Для блеска — mist из Kylie Cosmetics. Совет: не пересушивайте волосы — влажные пряди выглядят естественно.

Кайли учит: красота — в балансе. Ее философия — аутентичность: меньше фильтров, больше сияния. Попробуйте — и почувствуйте себя настоящей звездой!