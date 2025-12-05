Специалисты рассказали, какие украшения будут в тренде этой зимой

Эта зима в ювелирной моде определяется холодной и контрастной цветовой палитрой. При этом главными станут оттенки, ассоциирующиеся с атмосферой этого времени года. Об этом «Известиям» рассказали эксперты Ювелирного дома Kabarovsky.

© Freepik

По прогнозам международных институтов цвета Pantone и WGSN, доминирующими оттенками сезона будут глубокий сине-зеленый Lyons Blue и изумрудный Transformative Teal. Эти цвета символизируют свежесть и объединение с природой. Кроме того, актуальными будут рубиновый и пурпурно-фиолетовый оттенки.

«Холодная цветовая палитра зимнего сезона делает фаворитами металлы с соответствующим подтоном. Белое золото и платина идеально гармонируют с ледяными оттенками камней и тканей, подчеркивая глубину и чистоту цвета. Серебро за счет своего светоотражающего свойства создает эффект морозного сияния», — объяснили специалисты.

В зимних коллекциях также будут актуальны приглушенные, матовые варианты желтого золота, хорошо сочетающиеся вещами бордовых и винных оттенков. Розовое золото стоит добавлять в мягкие пастельные образы, комбинируя с прозрачными камнями. Кроме того, в тренде по-прежнему будет смешение металлов в рамках единого дизайна украшений.

Эксперты отметили, что среди камней особо популярны аквамарин и голубой топаз, которые ассоциируются с кристальной зимней чистотой. Также спросом пользуются аметист и гранат, которые делают насыщенный цветовой акцент. Помимо этого, актуальны останутся лабрадорит с переливами, напоминающими северное сияние, и дымчатый кварц.

Зимние текстуры, такие как шерсть, бархат и кашемир, позволяют носить объемные изделия. А для вечерних выходов в свет специалисты порекомендовали выбирать украшения с гирлянцевыми поверхностями и драгоценными камнями.