Стилист ответил, как сделать пуховик украшением гардероба

Зима — время, когда комфорт часто выходит на первый план. И в этом царстве уюта главную роль, бесспорно, играют пуховики. Но давайте будем честны: часто эти практичные вещи больше напоминают «мешки» или «одеяла», чем элементы стильного гардероба. А что, если стилист Юлия Никифорова скажет вам, что пуховик может стать настоящим украшением, источником «вау-эффекта» и вашей визитной карточкой?

© Unsplash

Секреты идеального пуховика

Акцент на талии

Если вы хотите подчеркнуть фигуру, выбирайте пуховики с акцентом на талии. Это могут быть модели с поясом (тканевым, кожаным, или даже декоративным), кулиской или специальными вытачками, которые создают изящный силуэт. Оверсайз — это тренд, но он требует грамотного подхода.

«Выбирайте объемные пуховики, которые имеют интересную форму: с акцентным воротником, необычной стежкой или слегка укороченными рукавами. Это добавит образу фактурности и стиля, а не просто объема. Пуховики-платья и юбки: да, такие модели существуют! В таком наряде вы будете как настоящая зимняя принцесса», — говорит стилист.

Цветовая палитра

Цвет — ваш главный инструмент. Забудьте о скучных темных оттенках! Фуксия, изумрудный, электрик, ярко-оранжевый — эти цвета мгновенно делают образ запоминающимся и жизнерадостным.

«Смелые цвета — это ваш шанс выделиться из толпы. Металлик и пастель: Пуховики в серебристом, золотом или медном оттенках добавляют футуристичности и гламура. Нежные пастельные тона придают образу утонченности и романтичности», — рассказывает Юлия.

Классика с изюминкой: черный, темно-синий, серый — если вы предпочитаете классику, выбирайте модели с интересной текстурой, необычной стежкой или лаконичным, но эффектным кроем.

Детали, которые создают «вау-эффект»

«Необычная стежка: вместо привычных вертикальных или горизонтальных линий, обратите внимание на пуховики с диагональной, ромбовидной или даже объемной стежкой. Это добавляет фактурности и оригинальности. Контрастные детали: акцентные манжеты, воротники из другого материала — все это делает пуховик более выразительным», — объясняет эксперт.

Искусственный мех: роскошные меховые воротники или капюшоны мгновенно повышают статус пуховика и придают ему элегантности. Матовые или глянцевые поверхности — выбор за вами. Глянцевые пуховики выглядят более эффектно и «нарядно».

Игра с контрастами

Чтобы произвести впечатление, играйте с контрастами: сочетайте объемный пуховик с более изящными вещами: шелковым шарфом, узкими брюками, элегантными ботильонами. Не бойтесь ярких цветов: яркий пуховик — это уже сам по себе акцент. Дополните его нейтральными аксессуарами, чтобы не перегрузить образ.

«Правильные аксессуары: стильная шапка, теплый шарф, качественные перчатки дополнят ваш образ и сделают его завершенным. Обувь имеет значение: забудьте про унылые валенки», — советует Юлия.

Отдайте предпочтение стильным ботинкам на тракторной подошве или элегантным ботильонам.

Пуховик — это не просто способ спастись от мороза. Это ваш холст, на котором вы можете создать настоящий шедевр. Выбирайте модели, которые подчеркивают вашу индивидуальность, дарят уверенность и заставляют вас чувствовать себя красивой. Пусть ваш пуховик будет не просто одеждой, а вашим личным «вау-эффектом», который согреет не только тело, но и душу!