«Молодой Леонардо Ди Каприо». Сын Кейт Уинслет восхитил пользователей Сети

Внешность сына английской актрисы Кейт Уинслет и режиссера Сэма Мендеса Джо Андерса описали в сети фразой «молодой Ди Каприо». Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда вместе с 21-летним наследником посетила премьеру своего фильма Goodbye June, которая состоялась в кинотеатре Curzon Mayfair в Лондоне. Сын артистки позировал с ней на красной дорожке в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и серебристой цепочке с кулоном. Также он продемонстрировал укороченную на висках стрижку и щетину на лице.

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях, сравнив Андерса с коллегой Уинслет по фильму «Титаник» — американским актером Леонардо Ди Каприо. «Молодой Леонардо Ди Каприо», «Почему он похож на Ди Каприо?», «Это, определенно, Лео Ди Каприо», «Джо Андрес Уинслет Ди Каприо», «Как можно сказать, что это не сын Лео?!» — отметили юзеры.

