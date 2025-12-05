17-летнего сына Анджелины Джоли сняли в мини-шортах

Сына американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокса Леона Джоли-Питта сняли на улице в одежде длины мини. Соответствующая публикация появилась на странице портала Whoopsee в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

Папарацци запечатлели 17-летнего наследника артистов в Лос-Анджелесе по пути на тренировку по тайскому боксу. Он предстал перед камерой в черном худи с декором в виде боксерских перчаток и коротких шортах с разноцветным принтом.

© Lenta.ru

При этом подросток нес термос в руке и рюкзак за спиной и продемонстрировал окрашенные в блонд волосы.

В ноябре Нокс Леон Джоли-Питт пришел на тренировку по боксу в необычном виде.