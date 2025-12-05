Простые прически для новогоднего корпоратива

Декабрь полон радостных событий! Тут и подготовка к Новому году, и покупка подарков, и продумывание образа на сам праздник и предстоящий корпоратив. Последний часто начинается после тяжелого рабочего дня, поскольку мало кто хочет тратить выходные на посиделки с коллегами. Время на посещение парикмахера есть не у всех, как и укладываться самостоятельно. Тогда выручат простые, но стильные прически. Не нужно быть гуру парикмахерского дела: достаточно минимального набора аксессуаров и средств для укладки, а также максимум 15 минут вашего времени.

Пучок и лента

Создайте на макушке легкий, чуть небрежный пучок и придайте ему французскую изысканность всего за минуту. Для этого понадобится только бархатная лента, которую можно подобрать под цвет наряда или выбрать контрастную для акцента. Оберните ее вокруг основания пучка, пряди у лица аккуратно уложите с помощью утюжка или плойки. Эффектная прическа за считанные минуты готова!

Высокий хвост

Кажется, что праздничного в обычном хвосте? Ну тут как на него посмотреть и как выполнить. Чтобы прическа выглядела объемной, начешите корни — это придаст локонам дополнительную густоту. Перед укладкой не забудьте нанести термозащиту, а для работы с волосами используйте расчески разного типа: тонкой разглаживайте гладкие пряди, а круглой придавайте объем, если хотите пышный хвост. Для новогоднего сияния можно слегка обработать волосы лаком с блестками без крупных частиц. Завершите образ шелковой лентой или стильной резинкой. Если предпочитаете минимализм, просто оберните хвост тонкой черной резинкой и спрячьте ее прядью.

Глиттер повсюду!

Глиттер в волосах — способ заявить о себе на новогоднем корпоративе. Он олицетворяет смелость, дерзость и желание выделиться. Начните с подготовки: высушите волосы феном, добавив текстурирующий спрей для плотности. После можно придать прядям легкие волны утюжком или оставить их идеально гладкими — выбор за вами. Теперь черед глиттера. Его можно распределить только с одной стороны или полностью покрыть прикорневую зону, используя специальные гели для укладки. Привычные лаки с блестками не дадут такого насыщенного эффекта.

Подкрученные кончики

Еще одна эффектная идея для новогоднего корпоратива — ретро-укладка «колокольчик», вдохновленная 60-ми годами прошлого века. Чтобы «колокольчик» получился идеальным, понадобятся широкие щипцы для завивки. Для гладкости лучше предварительно обработать волосы утюжком или высушить феном с помощью шлифующей расчески, направляя поток воздуха сверху для блеска. Завивать нужно только кончики, а если под рукой нет щипцов, можно обойтись небольшим брашингом, подгибая прядь в одном направлении — на себя.

Мальвинка

Прическа может быть не только высокой, но и низкой. Для ее создания соберите боковые пряди сзади обычной резинкой или заколкой крабом, а свободные кончики слегка подкрутите плойкой (не забудьте про термозащиту). Если использовать маленькие эластичные резинки и выделить несколько тонких секций, получится более оригинальная версия, похожая на образ Алексы Деми в сериале «Эйфория».

Косы

Косы никогда не выходят из моды, постоянно трансформируясь и приобретая новые формы. Например, можно заплести длинную и объемную косу, используя накладные пряди, и обернуть ее вокруг шеи, словно ожерелье. Взлохмаченная французская коса тоже смотрится эффектно, если после плетения слегка растянуть ее пальцами, как бы добавляя «воздух» и объем. Для более экстравагантного варианта можно сделать сразу несколько кос, оставив часть прядей распущенными. В косы можно вплетать ленты, поддерживая актуальный balletcore-тренд. В общем, есть где разгуляться!

Зачесанные назад волосы

Укладка назад выглядит эффектно на волосах любой длины, придавая особый шарм и дерзость образу. Для создания прически начните с текстурирующего солевого спрея на слегка влажные волосы и высушите их феном, используя расческу. Бока временно зафиксируйте зажимами, а затем аккуратно выпрямите волосы утюжком, забрасывая их назад. Неровности зачешите расческой и нанесите текстурирующую пасту, чтобы придать прическе нужный объем и форму. После этого уберите зажимы и закрепите укладку лаком сильной фиксации. Вуаля!