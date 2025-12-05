В Сети оценили внешность Джека Николсона

В сети оценили внешность американского актера Джека Николсона на новых фото. Соответствующая публикация появилась на странице его дочери Лорейн в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

88-летний артист предстал перед камерой во время посещения выставки картин. Он позировал вместе с наследницей и сыном Рэймондом.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Твой отец выглядит великолепно!», «Улыбка Джека такая милая», «Твой отец в отличной форме», «Рада видеть Джека в таком потрясающем виде!» — заявили юзеры.

В свою очередь, инсайдер сообщил изданию Daily Mail, что звезда фильма «Отступники» в настоящее время доволен своим образом жизни. «У Джека все хорошо, он рад оказаться вдали от голливудского внимания и просто наслаждается временем с семьей. Он любит проводить время с детьми и очень близок с ними», — заявил источник.

