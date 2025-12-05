Невеста Роналду снялась в красном бикини

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес в откровенном виде снялась в прыжке в воздухе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

31-летняя невеста португальского футболиста Криштиану Роналду была запечатлена в красном бикини, состоящем из плавок-стрингов и бюстгальтера на тонких бретелях.

© Lenta.ru

Помимо этого, звезда надела белую кепку и солнцезащитные очки. Часть волос она заплела в косу, а оставшиеся пряди распустила.

В сентябре невеста Роналду похвасталась роскошным помолвочным кольцом. Она позировала перед фотографами на пирсе в мини-платье черного цвета, оформленном кружевной юбкой и цветочной аппликацией на горле.