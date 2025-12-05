Джессика Альба пришла на кинофестиваль в пышном платье

Актриса Джессика Альба стала гостьей международного кинофестиваля The Red Sea в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Just Jared.

Джессика Альба пришла на кинофестиваль в пышном черном платье с глубоким декольте. Образ дополнил клатч и ожерелье с бриллиантами. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

Знаменитость воспитывает детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия».

Весной 2025 года появились слухи о романе актрисы с коллегой Дэнни Рамиресом, который на 11 лет ее моложе. Летом папарацци подловили пару возле дома артиста. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. А в ноябре актеры впервые вместе вышли в свет. Альба и Рамирес приехали на благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе. Однако пара не дает комментариев о личной жизни и не отвечает на вопросы поклонников.

Бывший муж артистки знает о ее новом романе. Уоррен пожелал экс-супруге счастья с молодым возлюбленным.