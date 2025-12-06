Певица Дуа Липа снялась с панорамным видом в Мехико. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуа Липа в розовом мини-платье с голой спиной. Волосы певица распустила и сделала легкий макияж.

В ноябре Дуа Липа опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в оранжевом блестящем кршечном бикини, которое дополнила золотыми серьгами и массивным ожерельем. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа. Она загорала с сестрой Риной на террасе.

15 сентября папарацци засняли Дуа Липу в Нью-Йорке. Певица покидала светский ужин издания Harper's Bazaar. Для закрытого мероприятия исполнительница выбрала черное мини-платье с бахромой и глубоким декольте. Артистка дополнила образ массивным колье, браслетом, кольцами и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.