Стилист Лисовец высказался о показе люксовых брендов

Стилист Владислав Лисовец высказался о показе люксовых брендов. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я специально выбрал именно эти модели с показа Chanel, чтобы показать насколько все упростилось, и все стараются не воспитывать клиента, а дать ему то, что он хочет, а хочется знакомое. «Котлеты с пюре», но за дорого. Бизнес. Мужской показ Диор — это была Зара, а этот показ уровень — Манго. Плохо или хорошо — это второй вопрос. Но то, что все бояться раздражать массового клиента — это очевидно. Вот такая мода. «Где-то я это видел», — высказался стилист.

