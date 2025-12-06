Светлана Ходченкова станцевала у шеста в боди и сапогах на шпильках

Актриса Светлана Ходченкова в сапогах на шпильках станцевала у шеста. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Светлана Ходченкова позировала в черном боди и колготках, а также сапогах на шпильках. Волосы она уложила в пучок и сделала. Актриса станцевала у шеста в зеркальном зале.

© Соцсети

В конце августа Светлана Ходченкова выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В сентябре Светлана Ходченкова опубликовала фото, где была запечатлена во время занятия стрип-пластикой. Актриса сидела на шпагате перед камерой. Артистка позировала в облегающем топе с длинными рукавами, микрошортах, чулках и стрипах. Знаменитость снялась с собранными в хвост волосами.