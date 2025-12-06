Не только черный: самые интересные цветовые сочетания этой зимы

Цвет давно перестал быть случайным выбором или только отражением характера — сейчас это главный выразительный инструмент образа. Глубокие, насыщенные, неожиданные дуэты вытесняют привычную зимнюю серость и практичность, становясь способом стильно заявить о себе. Стилист Маша Ведерникова рассказала о пяти сочетаниях, которые работают безотказно: элегантно и актуально.

Вишневый и графитовый серый

Глубокий вишневый невероятно красиво раскрывается на фоне холодного графита. Этот дуэт выглядит сдержанно, но роскошно — без излишнего драматизма.

«В повседневной жизни может работать в виде пальто оттенка спелой черешни и графитовых брюк, а в деловом варианте — как шелковая блуза цвета бургунди в комплекте с темно-серым костюмом. Это сочетание делает образ зрелым и очень сексуальным», — говорит эксперт.

Пепельный голубой и молочный белый

Самая чистая комбинация сезона, которая ассоциируется с морозным утром и зимним воздухом. Пепельный голубой придает молочному глубину и оттенок прохлады, а белый смягчает ледяной характер голубого. В таком дуэте прекрасно выглядят пуховики, шарфы, трикотаж и мягкие пальто-халаты. Образ получается очень светлым, изысканным по-скандинавски — идеален для тех, кто хочет оставаться нарядными даже зимой.

Шоколад и лаймовый зеленый

Сочетание, которое раньше считалось слишком смелым, теперь на пике — модные показы буквально наполнены контрастом коричневого и цитруса.

«Глубокий шоколад делает лайм утонченным, а тот, в свою очередь, подсвечивает землистые оттенки, не давая им выглядеть тяжело. Это идеальная пара для аксессуаров: лаймовая сумка к шоколадному пальто или зеленый шарф к коричневому костюму. Если хочется менее графичного варианта, берем молочный шоколад и выбеленный лайм», — предлагает стилист.

Пудрово-розовый и холодный серебристый

Металлик этой зимой снова в моде, но работает он тоньше и благороднее, когда рядом мягкий оттенок розы. Пудра придает серебру теплоту, добавляет ощущение праздника, делая при этом сочетание абсолютно кэжуальным. Серебристая юбка со свитером пудрового оттенка или розовый пуховик с аксессуарами цвета металлик — один из самых стильных способов выглядеть свежо, не прибегая к ярким акцентам.

Хвойный зеленый и черный

Необычное, очень глубинное сочетание, напоминающее вечерний лес зимой. Хвойный зеленый в этом сезоне стал новым нейтральным — он заменяет оливковый и хаки, но звучит благородно и изысканно. В паре с черным, который отливает синевой, появляется визуальная многослойность: оттенки как будто растворяются друг в друге. Такой дуэт отлично работает в верхней одежде и в вечерних нарядах.