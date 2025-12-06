Певица Ирина Дубцова снялась в обтягивающем мини-платье

Певица Ирина Дубцова показала свою фигуру после похудения. Звезда позировала в обтягивающем мини-платье и прозрачной накидке перед зеркалом и поделилась кадрами в соцсетях.

Артистка отметила, что сейчас у нее много съемок и выступлений, поэтому она старается выглядеть идеально.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост, оценив образ:

«Какая красотка», «Бесподобная», «Шикарная», «Как всегда, красавица», «Отлично выглядите», «Роскошная фигура», «Отлично похудели», «Прекрасная».

Исполнительница недавно высказалась о хейте из-за лишнего веса. Она заявила в интервью, что нравится себе и мужчинам любой. Дубцова попросила оставить ее в покое и перестать стыдить. Звезда объясняла, что ей сложно поддерживать себя в форме, но она делает для этого все возможное. Врачи выявили у артистки аутоиммунное заболевание щитовидной железы, и она набирает вес во время гормональной терапии, а потом снова худеет.

По словам артистки, хейтеры обвиняли ее в переедании и предлагали «зашить рот». Дубцова тяжело переживала из-за такой критики и часто плакала, но после публичного признания ей стало легче. Звезда также поддержала всех женщин, которые сталкивались с похожим недугом, и пожелала скорейшего выздоровления.