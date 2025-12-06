Как вписать цвет года 2026 в гардероб

Институт Pantone объявил главным цветом 2026 года нейтральный белый — Cloud Dancer («облачный танцор»), сообщила руководитель подразделения одноименной компании Леатрис Эйсман. По ее словам, этот цвет символизирует желание начать все заново, приносит спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Анастасии Игнатовой, кому подойдет такой цвет и как вписать его в гардероб.

Как рассказала эксперт, в представлении многих людей белый цвет непрактичен, а значит, подходит только для избранных, словно это цвет роскошной, особенной жизни. Однако такой оттенок является универсальным.

«Белый — самый чистый и сложный. Он, как ни один другой цвет, вобрал в себя столько смыслов — от свадебного наряда до траура. Он подходит для любого повода», — говорит она.

Специалист объяснила, что белый цвет способен подчеркнуть индивидуальность, выделить силуэт, создать ощущение свободы и даже роскоши.

«Он подходит тем, кто не подвержен мнению окружающих и стереотипам, что белый полнит, непрактичен, и что такую одежду нельзя носить зимой и в межсезонье. Этот трендовый цвет подходит смелым, которые способны на вызов не только обществу, но и себе», — сказала Игнатова.

Стилист отметила, что сам по себе белый цвет не полнит и не стройнит. У него есть физическое свойство отражать максимальный объем света.

«А далее впечатление от одежды зависит от того, какой фасон и материал вы выбрали. Именно крой одежды решает, будет ли белая одежда подчеркивать фигуру или добавлять ненужный объем. Этим свойством можно воспользоваться, расположив белый у лица, например, надеть белую рубашку или блузу. Он подсветит вашу кожу и не даст лишних теней на лице, которые появляются за счет одежды темных оттенков», — советует собеседница «ВМ».

По ее мнению, белый в одежде — это маленький секрет стиля: он уместен в любое время года, подходит для офиса, вечеринки или прогулки.

«Он как дыхание свежего воздуха в гардеробе: легкий, чистый, сияющий. А зимой белый цвет звучит по-новому. На фоне "темных" и "серых" людей вокруг белый сразу легко выделяется, придавая образу ощущение лоска и дороговизны. В холодное время белая одежда из качественных зимних материалов не только производит впечатление на всех вокруг, но и позаботится о вас», — считает Игнатова.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение уютным свитерам, пальто, платьям из кашемира и шерсти. Белый в этих тканях выглядит особенно дорого.

«Белое букле — это фактурные жакеты. Вязаные уютные костюмы в белом цвете превращаются в стильный зимний наряд. Белый в зимнем гардеробе красиво дружит с серым, бежевым, коричневым и карамельным. Эти оттенки добавляют тепла и гармонии. Также можно добавить драмы и строить образ на контрасте черного и белого», — сказала она.

Этот цвет универсален, используйте его как смелый холст, добавляя к нему один или два других цвета, которые уже есть в вашем гардеробе, советует эксперт.

«Экспериментируйте с белым каждый день. И пусть никакая критика или стереотипы не будут способны повлиять на выбор вашего стиля», — заключила стилист.

