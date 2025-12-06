Как интерпретируют меховые тренды современные бренды

В середине зимы нет более актуального и радостного тренда, чем мех во всех его проявлениях. Пушистые шубы, воротники, шапки, пояса, жилетки из искусственного и натурального материала, от которого так и веет роскошью, — изучаем главную модную тенденцию уходящего 2025-го и наступающего года!

© Freepik

Этот год — по общему признанию модных критиков — был особенно «пушистым»: на пике популярности сезон за сезоном оставались вещи из эко- и естественных меховых материалов. Плюш, объемный вельвет, пальто и полушубки из овчины, мохнатые огромные палантины… Словом, очевидно, что нам хотелось чего-то теплого и мягкого, одновременно уютного и роскошного. Впрочем, любовь человека к меховым изделиям буквально в наших генах, ведь мех — это первая наша, человеческая, одежда. Он пережил нападки ярых борцов за права животных, вышел на новый уровень с развитием производства искусственных тканей и материалов, взошел на пьедестал и остается там который год подряд. Посмотрим же, как интерпретируют меховые тренды современные творцы.

От классики к дерзким новинкам

Тренд Slavic girl все еще популярен: румяные девушки с русыми волосами, похожие на канонических русских красавиц (образы которых, казалось, остались в прошлом), вернулись из лихих девяностых и не отпускают нас второй год. Очевидно, что без шикарной шубы эти образы просто не создать, и потому мы присматриваемся к проходкам по подиумам мастодонтов модной индустрии.

Так, Valentino сделали ставку на короткие полушубки из натурального светлого меха. Это универсальная модель, которая максимально органично будет смотреться и с джинсами, и с классическими костюмными брюками, и с брюками букле; о вечерних нарядах даже и говорить не приходится. Очевидно, что и свободный силуэт, и максимально комфортная длина до середины бедра делают эту модель всегда актуальной. Более смелый образ представляет креативный дуэт Миуччи Прады и Рафа Симонса. Перед восхищенной публикой предстали манекенщицы в дерзко коротких шубках из темного меха со смелыми объемными воротниками. Подобные шубы отлично смотрятся как с мини, так и с макси, как с широкими палаццо, так и с вновь востребованными скинни.

А теперь перейдем к шубам в пол — пределу мечтаний многих модников. Такие модели — настоящая долгосрочная инвестиция, ведь они практически никогда не покидают модного олимпа, причем неважно, пошиты они из натурального меха или из эковарианта. Так, в осенне-зимней коллекции ‑2025 от Fendi представлены и шикарные, будто «барские» модели трапециевидного силуэта с широкими воротниками, и более сдержанные шубки по фигуре А‑силуэта — все из искусственного меха. Мощная классическая шуба от Roberto Cavalli, которую модные критики рекомендуют носить нараспашку, должно быть, никогда не выйдет из моды. Длина по середину щиколотки и удивительный воротник завершают образ. Наконец, марка Etro представила в своей коллекции не похожую на классические модели шубу — настоящий бохо-шедевр, оверсайз, подбитый расшитым в этническом стиле подкладом. В таком богатстве можно выйти и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Воротниковый акцент

Если носить полноценную шубу кажется вам как минимум неудобным (что, впрочем, иногда правда), дизайнеры предлагают идеальную альтернативу — пальто различных моделей, отороченные искусственным или натуральным мехом. Так, шикарное творение из коллекции Altuzarra совершенно точно станет в этом сезоне объектом модного желания: классический двубортный крой на запах, чуть расклешенные рукава, воротник-стойка — и все это оторочено богатым (но искусственным!) мехом в темно-коричневой гамме. Воротники в этом сезоне вообще очень популярны: дизайнеры привлекают к ним внимание различными способами, отшивая их в контрастных цветах, создавая из других тканей и фактур, нежели основной «верх». Естественно, меховой и «воротниковый» тренды рождают прекрасные ансамбли, одновременно комфортные в ежедневной носке — и по-настоящему роскошные. Так, бренд Chloe почти половину своей коллекции осеньзима‑2025/2026 посвятил именно такому миксу. Нас привлекли модели с оторочкой в пол и удивительные, эксцентричные сочетания поблескивающей плащевки и изысканно сделанного искусственного меха. Много было воротников и в упомянутой уже линейке Prada: здесь и эпатажные асимметричные варианты, и аккуратные отложные из стриженого экомеха, и объемные из меха чернобурки. На любой вкус!

Хищные провокации

Если к шубам и отороченным воротникам мы, жители страны с суровым климатом, привыкли и удивить нас какими-то моделями сложно, то меховые… юбки и всевозможные вариации на тему — это что-то новенькое. Например, образ от Ferragamo попал нам в самое сердце: сочетание полупрозрачности и плотной ткани, тепла и холода сошлись в единой точке — перед нами совершенно точно самый манкий и привлекательный комплект из всех, что мы видели за последнее время. Набедренная повязка из рыжего меха в миксе с классической юбкой-карандаш — идеал! А вот и вариант наоборот: Dolce&Gabbana поменяли мех и ткань местами так, что длина их эксцентричной модели выполнена из натурального короткого меха карамельно-коричневого оттенка. С грубыми ботинками, бельевым кружевным топом и объемным вязаным кардиганом дизайнеры создают расслабленный, сексуальный и одновременно брутальный образ. Совершенно другим настроением проникнут наряд Bally. Комплект из черной экокожи мог бы показаться слишком скучным и сдержанным, если бы не разрез миди-юбки, обшитый яркорозовым искусственным мехом. Хулиганство? Зато какой эффект!

Наконец, если вам не хватает меха, но шубу носить не хочется, мы предлагаем обратить внимание на модель из коллекции осень-зима Jil Sanders. Даже эти короли минимализма, обычно обходящиеся простыми текстурами и тканями, не смогли пройти мимо глобального тренда и создали черное миди-платье классического силуэта, спереди обшитое длинным мехом. Атмосфера сезона считана безошибочно.

Главное — хвост

Этой зимой в ходу будут не только шубы, но и любые меховые аксессуары и детали образа. Так, который месяц не теряют актуальности шапки-ушанки, а уж лисьи хвосты, которые используются как модный обвес на сумку или рюкзак, стали обязательным акцентным решением даже для тех, кто никогда не смотрел в сторону меха. Нам очень нравятся варианты шарфов и палантинов из искусственной лисы, как на показах Miu Miu, — такое дополнение к зимнему комплекту моментально превратит ваш look в актуальный. А если хочется добавить немного игривости — смело следуйте за эпатажной задумкой дизайнеров из Simone Rocha: меховой игрушечный зайка на плече — чем не следование глобальному тренду?