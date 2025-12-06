В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

Мода на мужскую прическу с прямой челкой, напоминающей штрихкод, вернулась в Россию. Зумеры стали чаще повторять популярный ранее образ, сообщает Telegram-канал Shot.

© Freepik

Люди, рожденные в конце 1990-х — начале нулевых годов, отдают от 1200 рублей за распространенную ранее прическу. Отмечается, что в прежние годы такая стрижка относилась к самым доступным. В барбершопах клиентам также предлагают суперукладку, которая держит «штрихкод» в неподвижном состоянии.

Разделенная на толстые пряди челка, которая напоминает штрихкод, была распространенной, в частности, в 1990-е годы.

В ноябре издание New York Post писало, что молодежь высмеяла миллениалов за их любимую позу для фото. Зумеры и представители поколения Альфа начали публиковать ролики, демонстрирующие выражение лица, присущее 30-летним. По мнению представителей нового поколения, миллениалы на снимках немного наклоняют голову и едва заметно улыбаются.