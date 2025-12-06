Как выбрать комфортную зимнюю обувь и как за ней ухаживать

Зима — пора уюта, но для наших ног она часто становится испытанием на прочность. Плотные ботинки и сапоги, призванные защитить от сырости, нарушают циркуляцию воздуха, приводя к излишней потливости, мозолям и неприятному запаху. Как подарить ногам комфорт даже в самую промозглую погоду, «Вечерней Москве» рассказала кандидат технических наук, старший технический специалист «ЮниРусь» в категории «дезодоранты» бренда «Рексона» Катерина Лебедева.

© Freepik

Фундамент комфорта: выбрать правильную обувь и носки

Главная ошибка — покупать зимнюю обувь впритык, надевая при этом плотные носки. В такой тесной обуви нога не только быстрее замерзает, но и не имеет никакой воздушной прослойки для вентиляции. Идеальная зимняя пара должна быть немного больше привычного размера.

Важно обращать внимание и на материалы, отдавая предпочтение натуральным коже, замше или современным мембранным материалами, которые выводят влагу наружу, но не пропускают ее внутрь. Резиновые сапоги — отличная защита от луж, в которые нередко превращаются столичные сугробы, но носить их на голую ногу или целый день — преступление против собственного комфорта. Надевать их следует только по необходимости и всегда на носки.

Что касается последних, то на зимний период следует забыть о синтетических моделях (из нейлона или акрила). Такие носки создают тот самый парниковый эффект. Зимой лучше отдавать предпочтение натуральным материалам: изделия из хлопка, шерсти или бамбука отлично впитывают излишнюю влагу и позволяют коже дышать. При необходимости их стоит менять два раза в день — это самый простой и эффективный способ сохранить сухость ног.

Антиперспирант для всего тела

Для поддержания комфорта и свежести ног в течение дня не всегда необходимо специальное средство. Универсальный антиперспирант для всего тела (кроме паховой зоны) может стать практичным решением, объединяющим в себе несколько ключевых функций.

Он эффективно регулирует потоотделение, создавая на коже сухой, невидимый слой, который помогает бороться с неприятным запахом, сокращая размножение бактерий. Кроме того, средство значительно уменьшает трение стопы об обувь или носок, помогая предотвратить появление мозолей во время длительной активности, будь то рабочая встреча, прогулка или путешествие. Также его можно использовать как дезодорирующее средство для обработки внутренней поверхности обуви и стелек.

Такой универсальный подход особенно удобен в холодный сезон, когда ноги долго находятся в закрытой обуви. Наносить средство нужно на чистые сухие стопы утром, после того, как оно полностью впиталось, можно обуваться.

Сухая обувь: надежная защита от пота

Не стоит забывать давать обуви «отдыхать». Если есть несколько похожих пар, носить их нужно попеременно, потому что обувь должна как следует просохнуть. Чтобы ускорить процесс и устранить запахи, стоит использовать сушилки или просто набивать ботинки газетной бумагой — она впитывает влагу. Внутрь можно положить мешочки с кедровой стружкой, сухой лавандой или несколькими таблетками активированного угля — они работают как натуральные абсорбенты и дезодоранты.

Если обувь промокла, не нужно сушить ее на батарее — это испортит материал и приведет к деформации. Лучше оставить ее при комнатной температуре, предварительно набив бумагой.

Не стоит забывать и про стельки. Менять их нужно хотя бы раз в сезон. Изделия с антибактериальной пропиткой или из дышащих материалов станут главным союзником в борьбе с потом и запахом.

