Как подготовиться к корпоративу

Время до праздника стремительно тает, но это не повод паниковать! успеть вполне возможно, если грамотно подойти к подготовке.

Предновогодняя суета изматывает: покупка подарков, корпоративы и срочное завершение дел превращают последние недели в утомительный марафон. Обезвоженность, тусклость и потеря тонуса — вот типичная реакция кожи на стресс. Но на каждую из этих неприятностей существует проверенное временем решение. Добавьте в уход концентраты, ампулы и маски против конкретных проблем: с гиалуроновой кислотой и морским коллагеном для увлажнения, c витамином С для сияния, с кофеином и троксерутином против отеков. Если мы заговорили о масках, то вот вам лайфхак: не делайте их сразу после душа, так как это приводит к обезвоживанию кожных покровов и становится причиной сухости и повышенной чувствительности. Также на время праздников откажитесь от скрабирования: используйте мягкие пилинги на основе кислот — молочной, миндальной, феруловой.

Автозагар для красивой кожи

Даже летом обзавестись завидным загаром успевают не все, а к концу декабря ряды таких счастливчиков безнадежно редеют. Походы в солярий — крайне сомнительное решение с точки зрения здоровья кожи. А вот средство для искусственного загара — как раз отличная идея. Времена, когда они пахли жареными грибами и оставляли на коже разводы и пятна, к счастью, прошли — современные автозагары гораздо более юзер-френдли. Капельные концентраты нового поколения дают индивидуальную степень золотистого оттенка за неделю. Нужно всего лишь добавлять по две-шесть капель в свой привычный вечерний крем. Легкий загар украсит и любительниц открытых нарядов, и тех, кто предпочитает закрытые платья — он освежит цвет лица.

За преображениями — к профессионалу

Даже разовая профессиональная процедура для лица обладает эффектом феи-крестной — в одно мгновение преображает, словно по волшебству превращая уставшую Золушку в сияющую принцессу. Поэтому стоит заранее записаться на салонный уход (желательно наметить дату накануне торжества). Подумайте о ручном массаже, комплексном уходе с использованием профессиональной косметики или микротоковой терапии. Впрочем, все три процедуры можно совместить в одной. Массаж запускает лимфодренаж, убирает отеки и возвращает тонус. Кожа преображается внешне и изнутри: улучшается кровообращение, усиливается насыщение кислородом и обменные процессы. Микротоковая терапия — это неинвазивная аппаратная процедура, которая устраняет отеки и тонизирует кожу. Кстати, простым вариантом этой процедуры можно баловать себя и дома с помощью бьюти-гаджета (вариантов на рынке сейчас множество), что очень пригодится и после любой вечеринки. Помимо видимого результата микротоки помогают «заземлиться» психологически, снижая уровень тревожности — они активируют выработку опиоидных пептидов, в том числе эндорфина («гормона счастья») в головном мозге.

Ну а любой профессиональный уход, кроме очищения и насыщения кожи активами, подразумевает использование альгинатной (водорослевой) маски, которая «собирает» лицо и разглаживает морщинки. Сразу после процедуры кожа становится более упругой и сияющей. Этот вариант является самым быстрым способом «навести красоту». Конечно, эффект носит непродолжительный характер, но для длительности новогодней ночи — в самый раз!