Бизнесвумен Тина Канделаки объяснила, как выглядеть молодо в любом возрасте. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

«Но одно останется неизменным. Дисциплина. Качество кожи и тела — это только питание, сон и уход. Именно об этом я себе говорила вчера, засыпая в 23:00. Для себя не исключаю ничего, но пока всем могу честно сказать, в моем случае сработало 3 фактора: я 10 лет назад прошла процесс полного изменения прикуса, дисциплина и рутина в уходе за собой и ранний (по возможности) сон», — написала Канделаки.

Тина Канделаки отмечала, что на момент знакомства ее избраннику был 21 год, и никто не верил в их долгий брак. Звезда рассказывала, как на первой встрече с Бровко в ресторане сама оплатила счет. По словам телеведущей, ей было плевать на мнение окружающих. Она увидела перед собой умного, перспективного, интересного мужчину, который не боялся отношений с сильной женщиной.

Продюсер признавалась, что хотела родить ребенка от возлюбленного и свой возраст не считала помехой для беременности. В 2023 году появились слухи, что у пары появился сын, которого выносила суррогатная мать. Но официального подтверждения от супругов не было. Однако телеведущая публично называет себя матерью троих детей, не давая распространенных объяснений.