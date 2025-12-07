Рита Ора вышла в свет в откровенном образе

Певица Рита Ора посетила программу «Женщины в кино — 2025» в рамках Международного кинофестиваля The Red Sea в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Dailу Mail.

© globallookpress

Рита Ора позировала в «голом» голубом платье с глубоким декольте и чокером на шее. Волосы ей собрали в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Рита Ора выступила на церемонии открытия горнолыжного курорта в Австрии. 35-летняя певица появилась на мероприятии в сером боди с капюшоном, черных колготках, кожаных сапогах на шнуровке и белых гольфах. Поп-исполнительница добавила к образу очки, массивные серьги и кольца. Артистка позировала перед камерами с распущенными волосами и макияжем с красной помадой.

До этого Рита Ора опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед камерой, прикрыв руками грудь. Певица была запечатлена в черных солнцезащитных очках, синих джинсах на средней посадке и остроносых туфлях. Поп-исполнительница позировала с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой.