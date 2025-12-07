Тюбейка: почему татарский головной убор стал популярен у россиян

Небольшой головной убор, расшитый орнаментом и прикрывающий макушку, есть у многих тюркских народов. Узбеки носят квадратную дуппи, азербайджанцы — арахчын. В России подобный головной убор распространен у татар и башкир. Это тюбетейка. Когда-то тюбетейка была частью национального костюма, но в последние годы стала элементом культурного кода, символом принадлежности своему народу. Сегодня тюбетейки носят не только фермеры и чиновники, но и молодые люди, сделавшие этот головной убор частью своего городского стиля. «Лента.ру» изучила историю культового головного убора и узнала у дизайнера Татьяны Черногузовой, основательницы казанского бренда Your Yool, как изменить представление о традиционной одежде.

«В моем детстве слово "тюбетейка" почти отсутствовало в повседневной речи. Женщины этот головной убор не носили, а мой татарский дедушка рано ушел из жизни, я его не застала. Тюбетейки можно было увидеть очень редко — на сабантуях или в экспозиции музеев. Тогда казалось, что традиционная идентичность стирается. Но форма головного убора — это то, что сохранено в памяти, и это чувствуется иначе, чем слова», — рассказывает о своих детских впечатлениях дизайнер из Казани, основательница бренда Your Yool Татьяна Черногузова (Тана Черногуз).

Тюбетейка — головной убор без полей — встречается в костюме многих тюркских народов. Считается, что ее название произошло от тюркского слова «тюбе» или «тобе», что означает «вершина». По одной из версий, изначально тюбетейка представляла собой мягкий подшлемник, который воины надевали под жесткий и тяжелый боевой шлем. По другому предположению, тюбетейки вошли в обиход вместе с распространением ислама — по мусульманским канонам голова верующего человека должна быть прикрыта не только на улице, но и дома. Тюбетейку использовали как нижний головной убор — зимой, например, поверх нее могли надеть меховую шапку.

Татары по традиции носили два вида тюбетеек — такыя и каляпуш. Такыя — круглая плоская шапочка, скроенная из четырех клиньев. До середины XIX века ее верх был слегка заострен, но затем стал более полукруглым. Такыю надевали как в обычные дни, так и по праздникам. Нарядные шапки шили из шелка, бархата и парчи и украшали вышивкой, позументом или узорами из бисера. Кстати, именно такыя стала прообразом старинного русского головного убора — тафьи, который носили знатные мужчины в допетровской Руси. Надевать тафью особенно любил царь Иван Грозный — в 1568 году он даже инициировал церковный суд над митрополитом Филиппом, который запретил государю появляться в храме в басурманской шапке.

Каляпуш — шапка в виде небольшого цилиндра с плоским верхом и жестким околышем. Она пришла на смену такые в конце XIX — начале ХХ века. Сначала каляпуши носили только в Казани и окрестностях, они были очень скромные — черные, с минимумом украшений. Мужчины надевали их в комплекте с коротким казакином и брюками европейского покроя. Иногда каляпуш украшали кисточкой, как у турецкой фески.

Любопытен еще один факт: тюбетейки в Татарстане шили в основном женщины. Например, их изготовлением занималась одна из приемных матерей известного татарского поэта Габдуллы Тукая. «Мама не покладая рук шила для богачей каляпуши», — писал Тукай в своих воспоминаниях. Самой крупной фирмой, изготавливающей тюбетейки, на заре XX века была компания Гайнутдина Сабитова. Предприимчивый татарин торговал тюбетейками на многочисленных волжских ярмарках, его изделия удостаивались наград на промышленных выставках как в России, так и за рубежом.

В начале XX века в магазинах Казани продавалось до 50 тысяч тюбетеек в год. Цены варьировались от 2 до 70 рублей за головной убор. Носили тюбетейки и мужчины, и женщины, и дети

В Советском Союзе тюбетейка была популярна в 1940-1950 годы: во время Великой Отечественной войны многие жители СССР были эвакуированы в Татарстан, Башкирию, Узбекистан, где и познакомились с этим головным убором. В остальное время тюбетейки носили либо пожилые жители татарских деревень, либо те, кто исповедовали ислам, — в Казани в советские годы работала только одна мечеть, но все, кто ее посещал, были в тюбетейках.

«В нем сливаются городская энергия и культурная память»

Сейчас мода на тюбетейки возвращается. В соцсетях сотни мастериц предлагают изготовить эти татарские головные уборы или научить шить их самостоятельно на мастер-классах. Одним из самых известных брендов, давших тюбетейкам вторую жизнь, стал казанский фешен-проект Татьяны Черногузовой Your Yool.

Татьяна говорит, что она татарстанка. Родилась и выросла в Зеленодольске, в смешанной семье: ее дед по материнской линии был татарин, мать — наполовину русская, отец — русский. Многонациональность окружала ее и в школе:

«Приходишь в класс, а там три Алии, два Руслана и пять Маш, — рассказывала Татьяна. — Даже вопросов не возникало, почему имена разные, почему кто-то говорит на другом языке».

В студенческие годы Татьяна переехала в Казань, где окончила Казанский химико-технологический институт по специальности «дизайнер одежды». Почти десять лет работала в индустрии моды: прошла путь от ассистента отдела моды до главного редактора глянцевого журнала «Кураж», создала и некоторое время вела корпоративное издание торгового центра, фрилансила как стилист и продюсер фешен-съемок и развивала свой маленький бренд деревянных колье Che.Ta.

В 2020 году Татьяна Черногузова выиграла грант Росмолодежи на развитие своего региона. На эти средства она сняла фешен-фильм «Юха» по мотивам татарских народных сказок. Для фильма она создала костюмы, в которых традиционные элементы татарской одежды были воссозданы в современных вещах. Так появились прямые платья-рубахи с воротником-стойкой и удлиненными рукавами, украшенными растительными орнаментами, свитшоты с цитатами из татарской поэзии, а также чулпы — украшения для волос, которые татарские женщины по традиции вплетали в косы. По окончании съемок на основе этих костюмов Татьяна создала полноценный бренд одежды, который назвала Your Yool.

«Your — по-английски "твой", а yool — по-татарски значит "путь". То есть это путь, по которому мы идем, и у каждого он свой», — поясняет дизайнер.

В той первой коллекции была и татарская тюбетейка, переосмысленная Татьяной на современный лад. Дизайнер совместила традиционный головной убор с докером — шестиклинной шапкой с отворотом вместо козырька. В середине XX века такие шапки были распространены в США у портовых рабочих и корабельных команд. Они ценили их за практичность: докеры были теплыми, не слетали даже при сильном ветре, а отсутствие козырька увеличивало обзор. Позднее шапки портовых грузчиков перекочевали в одежду субкультур — от панков до скейтеров. Для них круглая плотная шапочка стала символом простоты, независимости и брутальности.

«Мне всегда нравилась форма шапки докера. Графичная, плотно сидящая по голове, как будто вырезанная по макушке. Я увидела, как она может соединиться с формой татарской тюбетейки, и добавила к ней текстиль, орнамент, национальную вышивку. Тогда такого сочетания я нигде не встречала. Сейчас этот образ стал узнаваемым, но для меня он остается очень личным: в нем сливаются городская энергия и культурная память», — Татьяна Черногузова, дизайнер Your Yool.

Первый экземпляр тюбетейки-докера, сшитый Татьяной для фильма «Юха», стал базой для самого знакового головного убора Your Yool — круглого, с шестью клиньями, небольшим отворотом, декорированного татарским растительным орнаментом, объемно вышитым японским бисером.

«О, это же Казань!»

Сегодня в линейке головных уборов Your Yool — ряд моделей тюбетеек. Помимо базовой, есть еще шапочки с машинной вышивкой, а также микротюбетейки с узором сердца (символа любви) или птички (символа свободы), выполненных в стиле трайбл-татуировок.

«В постоянной линейке есть несколько моделей тюбетеек. Все они унисекс, хотя некоторые детали — ткань, ее цвет, цвет вышивки — могут немного отличаться», — поясняет Татьяна.

В зависимости от сезона головные уборы могут быть выполнены из хлопка, велюра или джинсы. Каждая шапочка снабжена вискозной подкладкой. Цвета обычно нейтральные: черный, серый, коричневый, хаки.

«По тюбетейке-докеру Your Yool людей узнают в других странах, — улыбается Татьяна. — Говорят: о, это же Казань!»

По словам Татьяны Чергогузовой, все изделия шьются в Казани вручную специально обученными мастерицами.

В месяц удается сшить в среднем от 10 до 20 тюбетеек. На одну тюбетейку уходит от трех до пяти часов работы, включая подготовку, выкраивание, утюжку, посадку внутренней основы. На ручную вышивку — до трех дней.

«Мы не гонимся за количеством, нам важно качество и смысл», — поясняет дизайнер.

Что же касается орнаментов, украшающих тюбетейки-докеры, то их сюжеты Татьяна отыскивает повсюду: в музейных архивных фото, на старинных тканях, в предметах быта, резьбе, гравюрах.

«Есть один узор, который мы воспроизвели по мотивам вышивки с рушника из татарстанской деревни» — рассказывает Черногузова.

В то же время Татьяна не боится экспериментов. К примеру, одна из тюбетеек называется «Усал». Она выполнена из рваной джинсовой ткани, а в ее средней части вшиты два металлических черных шипа, имитирующих рога.

«"Усал" в переводе с татарского означает "злой", — поясняет Татьяна. — Идея этого дизайна пришла мне на концерте рэпера Усала».

«Не бойтесь сочетать тюбетейку с базовой одеждой»

Тюбетейки-докеры Your Yool приобретают и мужчины, и женщины — те, кому близки форма, идея, культурный код, вложенный в это изделие. Кто-то берет шестиклинную шапочку как арт-объект, кто-то — на каждый день, а кто-то покупает в подарок.

«Мне запомнился один покупатель, который сказал: "Я нашел через нее свою татарскость"», — рассказывает Татьяна.

Одна из покупательниц написала Тане, что ей приснилось, что нужно преодолеть определенные испытания, к примеру, пройти по болоту и побороть демонов, чтобы получить тюбетейку Your Yool.

Тюбетейка как оберег

В древности тюбетейки выполняли функцию оберега. Считалось, что головной убор защищает своего владельца от недоброго взгляда и злых сил. Огромное значение придавали орнаменту, украшавшему тюбетейку: к примеру, волнообразный круговой узор символизировал бесконечность жизни и пожелание долголетия, плетеная «веревочка» — содружество или брачные узы, а растительный орнамент, особенно «тюльпан», был знаком весеннего возрождения. К тюбетейкам татары относились очень бережно: старую шапочку запрещалось выбрасывать или отдавать другим.

Как носить тюбетейку в современной жизни — Черногузова дает три совета.

«Первое: не бойтесь сочетать ее с базовой одеждой — футболкой, рубашкой, косухой, — говорит дизайнер. — Второе: не обязательно поддерживать тюбетейку аксессуарами — она самодостаточна. Третье: не увлекайтесь костюмированием. Тюбетейка — не карнавальный элемент, а вещь, встроенная в вашу повседневную идентичность».

Сама Татьяна носит тюбетейку-докер круглый год, часто вместе с платком, который либо накидывает поверх шапочки, либо надевает под нее — получается образ кочевника из пустыни.

«Сейчас мы придумали латунные подвесы, которые будут крепиться карабинами к тюбетейке в районе висков», — добавляет дизайнер.

По данным аналитиков, в 2025 году отмечен взрывной спрос на народную одежду и традиционные аксессуары: продажи в этой категории товаров увеличились на 21 процент. Причем интерес к женским платкам, сарафанам, кокошникам вырос на 10 процентов, а к мужскому костюму — на 89 процентов.

На этой волне Татьяна Черногузова планирует и дальше развивать бренд.

«Хочется вернуться к тем головным уборам, которые носили женщины в Поволжье, в частности — сделать серию платков, а также осмыслить по-новому калфак».

Кроме того, Your Yool сейчас выпустил серию брелоков-тюбетеек — это сделанные вручную точные миниатюры тюбетейки-докера. Серия брелоков лимитированная — их всего 30 штук, каждый из них пронумерован. Аксессуары чаще всего покупают как коллекционный объект и как знак приверженности эстетике бренда.