Звезда «Острых козырьков», актриса Аня Тейлор-Джой появилась на публике в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

Аня Тейлор-Джой посетила 22-й Международный кинофестиваль в Марракеше. 29-летняя актриса появилась на закрытом мероприятии в черном полупрозрачном макси-платье, которое дополнила босоножками на каблуках, браслетом с бриллиантами, кольцом и серьгами. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

В феврале Аня Тейлор-Джой стала лицом нового выпуска Vogue. Актриса позировала в облегающем бежевом платье с разрезами на талии. Волосы ей выпрямили и распустили, а также сделали макияж с нюдовой помадой.

До этого Аня Тейлор-Джой посетила звездный концерт «SNL50: Homecoming Concert», который состоялся в зале Radio City Hall в Нью-Йорке. Актриса пришла на закрытое мероприятие вместе со своим супругом Малкольмом Макреем. Артистка выбрала для вечера молочное макси-платье с полупрозрачной кружевной вставкой. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, но дополнила образ пальто с мехом в тон и босоножками на каблуках. Визажист сделал Ане Тейлор-Джой макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилист — высокий пучок с прядями у лица.