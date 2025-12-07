Жизель Бюндхен стала героиней нового выпуска журнала Vogue

Супермодель Жизель Бюндхен показала фигуру в мини-юбке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

45-летняя Жизель Бюндхен стала героиней нового выпуска бразильского журнала Vogue. На одной из обложек издания супермодель появилась в коричневой кожаной куртке с шарфом и мини-юбке в тон. Манекенщица позировала с уложенными в пучок волосами и макияжем с темными тенями и розовой помадой. Над образами знаменитости работала Рита Лаззаротти.

© Газета.Ru

В ноябре Жизель Бюндхен стала гостьей церемонии вручения наград The ​​Fashion Trust Arabia, которая прошла в Дохе. Супермодель позировала в переливающемся платье-миди с декольте и разрезом. Манекенщица добавила к наряду золотой клатч, босоножки на каблуках, браслет и серьги. Знаменитость позировала перед камерами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

5 февраля таблоид TMZ сообщил, что Жизель Бюндхен стала матерью в третий раз. Дату и место рождения ребенка инсайдер издания не назвал. Позже манекенщица опубликовала фото с малышом, но скрыла его лицо.