Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина снялась в кожаном топе с декольте. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина позировала перед камерой в черном кожаном топе с глубоким декольте, под которое она не стала надевать бюстгальтер. Певица добавила к образу юбку-макси, носки, лоферы с золотым декором и цепочку с кулоном. Поп-исполнительница была запечатлена с обратными волосами и макияжем с черными стрелками и темно-розовым блеском для губ.

© Газета.Ru

В ноябре Ольга Серябкина показала кадры, сделанные во время отдыха в Дубае с семьей. На одном из фото экс-солистка группы SEREBRO позировала в леопардовом мини-платье с глубоким декольте, из под которого выглядывал черный бюстгальтер. Исполнительница также надела массивные солнцезащитные очки и цепочку с кулоном. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и без косметики в воде.

Позже Ольга Серябкина снялась в ванной с пеной. Певица сидела в наушниках с чашкой в руках. Поп-исполнительница позировала с собранными волосами и без косметики.