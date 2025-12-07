Кети Топурия похвасталась пышным красным платьем

Солистка группы А'Студио Кети Топурия вышла на публику в платье с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

39-летняя Кети Топурия была запечатлена в красном макси-платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Певица также надела прозрачные босоножки на каблуках, браслет и ожерелье с бриллиантами. Поп-исполнительница предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками, серебристыми тенями и розовой помадой.

© Газета.Ru

На днях Кети Топурия снялась в черном макси-платье с разрезом до бедра и блестящих босоножках. Солистка группы А'Студио дополнила образ массивными серьгами, браслетом, часами, кольцом и сумкой в тон. Знаменитости собрали волосы в высокий хвост и сделали вечерний макияж.

В сентябре Кети Топурия опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в коричневой полосатой футболке, которую сочетала с джинсовыми короткими шортами и замшевыми тапками Miu Miu. Певица добавила к образу солнцезащитные очки, золотые серьги, кольцо, анклет и сумку на плечо со змеиным принтом. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Фото были сделаны во время отдыха артистки за границей.