Елена Летучая поделилась кадрами с пляжа

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая показала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая улетела праздновать свое 47-летие на Мальдивы. На одном из фото телеведущая позировала в черном слитном купальнике, золотом ожерелье, браслетах и солнцезащитных очках. Артистка стояла перед камерой с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость была запечатлена с десертом в руках.

«Эмоциональный имидж — это когда ты надеваешь не платье, а уверенность, свободу, страсть. Свои 47 прилетела отмечать в новый отель на Мальдивах. Отель расположен на двух уединенных островах, с отличным рифом, по утрам навещаю черепаху, живущую рядом с нашей виллой, а по вечера акулы рядом гоняют стаи рыб», — подписала пост звезда.

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограмма. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.