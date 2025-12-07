В Москве женщина умерла после операции по уменьшению груди

В столичной частной клинике женщина умерла после операции по уменьшению груди. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, по этому факту проводится доследственная проверка.

По данным прокуратуры, женщина оперировалась в клинике в Скатерном переулке. Стоимость маммопластики в этом медицинском заведении, судя по информации на официальном сайте, составляла 350 тысяч рублей. Пациентка легла в клинику 6 декабря, а сегодня утром она внезапно скончалась. Точную причину смерти женщины устанавливают эксперты. Процессуальная проверка находится под контролем Пресненской межрайонной прокуратуры.

Отметим, что рейтинг клиники, в которой произошла трагедия, достаточно высок. Вместе с тем за последние три года сотрудники как минимум несколько раз попадали в конфликтные ситуации из-за недовольства пациентов. В частности, люди жаловались на то, что после операции в этой клинике оставались неисчезающие рубцы. Также есть жалобы на качество маммопластики. Однако трагедий, подобных сегодняшней, в медицинской организации еще не случалось.