Майли Сайрус выложила фото в кружевном топе

Певица и актриса Майли Сайрус показала фигуру в кружевном топе и шубе после новости о помолвке. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

33-летняя Майли Сайрус снялась в белом топе с кружевным лифом, который дополнила серыми кожаными брюками, темно-коричневой короткой шубой и черными туфлями на каблуках. Певица завершила образ серьгами и каффами, золотым массивным колье, кольцом и цепочкой на талию. Актриса была запечатлена с собранными волосами и макияжем на фоне автомобиля.

© Газета.Ru

1 декабря Майли Сайрус на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел» продемонстрировала свое обручальное кольцо от возлюбленного Макса Морандо. Артист подарил певице украшение с бриллиантом огранки «кушон». Вице-президент по мерчандайзингу ювелирной компании Blue Nile Даниэла Тарантино считает, что изделие стоит $450 тысяч.

При этом представитель аукционного дома Worthy и бывший оценщик Antiques Roadshow Рейн Хирш считает, что розничная стоимость составляет где-то от $150 тысяч до $250 тысяч.