Американский рестлер и актер Джон Сина раскрыл секрет обнаженного образа на «Оскаре». Своими признаниями он поделился в интервью с популярным телеведущим Джимми Киммелом на шоу Jimmy Kimmel Live.

По словам звезды «Миротворца», табличка, которая прикрыла его гениталии, была очень маленькой.

«Я хотел выйти туда, размахивая своим невероятно разочаровывающим и странной формы пенисом», — с иронией сказал Сина.

В то же время собеседник актера отметил, что организаторы премии были немного обеспокоены размером карточки и приняли некоторые меры для предотвращения конфуза.

«Мы сделали карточку чуть больше. А потом твои ягодицы заклеили, верно?» — поинтересовался он у Сины.

Артист подтвердил высказывание Киммела.

«Я не могу показывать голые ягодицы. Так что да, их просто заклеили», — ответил он.

В ноябре популярный американский актер театра и кино Джонатан Грофф смутил публику желанием не надевать нижнее белье в День благодарения.