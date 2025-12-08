Стилист назвал ключевой цвет новогоднего образа

Оттенки красного и оранжевого цветов станут оптимальным выбором для новогоднего образа в Год лошади по восточному календарю. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» российский эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

«Предпочтительные оттенки для встречи Нового года – яркие, огненные: оранжевый, оранжево-желтый, красный, золотой, бордовый. Один из таких цветов вполне можно внедрить в свой наряд и образ. Для женщины это может быть ярко-красная помада, ярко-красный лак, это могут быть красные туфли и так далее. Это тот год, когда точно стоит обратить на себя внимание. Мы очень долго ждали, спали, пребывали в какой-то стагнации, и следующий год – это год прорыва, поэтому ваш наряд должен быть соответствующим», – рассказал Лисовец.

По словам стилиста, при покупке красной одежды или обуви важно учитывать, получится ли потом носить эту вещь.

«Красный цвет – очень яркий, он очень запоминается и надоедает. И, соответственно, купить что-то дорогое, выйти в этом всего лишь один раз, ну, это, наверное, могут позволить себе люди с большим достатком. Все-таки лучше покупать что-то более рациональное. Не забывайте, что это может быть просто ремешок, это могут быть перчатки. Чтобы на вас было что-то красное именно. В крайнем случае, можно купить красный цветок и приколоть его на лацкан воротника пиджака. Это могут быть носки красные или бордовые. В общем, какая-то одна деталь, которая даст вам ощущение того, что вы все сделали правильно», – пояснил стилист.

Он добавил, что одежда в эту новогоднюю ночь должна быть элегантной.