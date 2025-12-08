Как укрепить волосы без дорогих препаратов

Очаровательные,​‍​‌‍​‍‌ густые волосы — не всегда результат салонного ухода или дорогих средств. Автор канала TrendyPresent.Ru уверена, что обычный лавровый лист, который мы добавляем в суп, может стать настоящей витаминной бомбой для волос. Она подходит тем, у кого волосы выпадают, кажутся жидкими, тусклыми или потеряли жизненную силу.

Возьмите четыре лавровых листа, столовую ложку сухой ромашки, столько же корня лопуха и розмарина. Залейте смесь полулитром воды, доведите до кипения и подержите на огне пять минут, а затем процедите. Теплую кашеобразную массу нанесите на кожу головы, смойте через полчаса.

Если волосы быстро жирнятся и теряют вид, можно просто ополаскивать их отваром. Для этого пять лавровых листов залейте литром воды, прокипятите и используйте после мытья.