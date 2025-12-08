Ксения Собчак появилась на публике в бюстгальтере

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вышла на публику в бюстгальтере. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак появилась на закрытом мероприятии в белой облегающей майке, поверх которой надела атласный черный бюстгальтер. Журналистка дополнила образ макси-юбкой, золотыми серьгами, массивными ожерельями, кольцами, браслетами и кожаной сумкой. Телеведущей сделали высокую укладку и макияж с черной подводкой.

В ноябре Ксения Собчак снялась в красном атласном платье, леопардовой шубе и черных туфлях на каблуках. Журналистка дополнила образ кольцами бренда Liza Borzaya из белого и желтого золота в форме коней. Одно изделие, украшенное бриллиантами, стоит 3,7 млн рублей, а второе — 2,2 млн рублей.

Телеведущая завершила наряд золотым колье в виде змеи, массивными серьгами, браслетами и сумкой. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой.

Позже Ксения Собчак выложила фото в черном боди с глубоким декольте, из-под которого выглядывал бюстгальтер. Журналистка также надела желтую юбку с принтом зебры, чокер и серьги. Телеведущая завершила образ сумкой.