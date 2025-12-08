Бритни Спирс сняла видео в откровенном бикини

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео, в котором показала неожиданное действие с бюстгальтером. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летнюю поп-исполнительницу запечатлели на яхте. В начале ролика артистка предстала в солнцезащитных очках и ярком-розовом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками.

В середине видео знаменитость несколько раз попыталась приспустить нижнюю часть раздельного купальника. Затем она сжала грудь на камеру и развязала завязки на бюстгальтере, чтобы его снять.

В ноябре Бритни Спирс попала в объективы папарацци в Калифорнии и удивила фанатов внешностью.