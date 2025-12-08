Около года назад актриса и певица Дженнифер Лопес вновь стала свободной женщиной. Звезда сцены официально завершила свои отношения с Беном Аффлеком. После развода она потеряла былую уверенность в себе. Как пишут журналисты Radar Online, операция по увеличению груди помогла Джей Ло вернуться к прежнему настроению. Но останавливаться на одной лишь пластике она не готова.

Инсайдер рассказал, что артистка невероятно счастлива после первой операции. Этот успех, по всей видимости, вдохновил ее на дальнейшие изменения, особенно в сложный период после публичного расставания с супругом. Дженнифер уже обсудила со своей командой ряд следующих вмешательств. В 2026 году Джей Ло планирует несколько раз лечь под нож хирурга. Она точно сделает так называемую «бразильскую» подтяжку ягодиц.

Однако не все близкие звезды рады ее напору. Столь решительные шаги Дженнифер Лопес вызывают тревогу у ее окружения.