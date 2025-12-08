Нюша раскрыла секрет своей красоты

Певица Нюша в интервью изданию Super.ru раскрыла свой секрет красоты.

Нюша призналась, что регулярно работает над собой, чтобы поддерживать молодость и стройность. Певица отметила, что занимается не только телом и лицом, но и внутренним самочувствием.

«Тут и спорт, и массаж, и танцы, и растяжка, и йога, и состояние в принципе ментальное очень важно, когда ты начинаешь больше выбирать себя, любить себя, давать себе больше отдохнуть, поспать», — заявила артистка.

Знаменитость также рассказала, что продолжает самосовершенствоваться.

«И я все еще продолжаю учиться. Смотрю всевозможные подкасты, потому что это такая тема, которую нужно изучать снова и снова», — отметила она.

В ноябре 35-летняя Нюша снялась в черном полупрозрачном топе с длинными рукавами, который дополнила ультракороткими шортами, блестящими серьгами и массивным кольцом. Певица была запечатлена с уложенными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

До этого Нюша показала кадры со съемок клипа «Непогода». На одном из фото певица перестала перед камерой в полупрозрачном макси-платье с пайетками и вышивкой, под которое надела телесное боди. Поп-исполнительнице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.