Кому подходит мягкое пикси и как его укладывать

Короткие стрижки снова переживают ренессанс, но нынешней зимой особенно выделяется мягкое пикси — вариация, в которой есть все: легкость, элегантность и ощущение естественности. Это не жесткая драматичная графика и не мальчишеский ежик, а мягкие линии, воздушная текстура и такая пластика, которая делает лицо более выразительным. Мягкое пикси подходит почти всем, потому что работает на игре линии и объема. Стилист-парикмахер Евгения Куклина рассказала о ключевых особенностях стрижки и способах укладки.

Характер стрижки

Мягкое пикси — это прежде всего плавная форма. Зона макушки остается объемной, виски — достаточно аккуратными, затылок — легким, без резкого перепада длин.

«В отличие от классического пикси, здесь нет жестких линий и сильной филировки, которые делают образ более дерзким. Напротив, создается впечатление, что волосы лежат сами по себе, будто после посещения салона прошли пара месяцев. Именно эта непринужденность делает стрижку универсальной: она смягчает черты лица, открывает шею», — объясняет эксперт.

Кому подходит мягкое пикси

Стрижка хороша тем, что адаптируется ситуативно. На прямых волосах она выглядит французским вариантом, с чистой линией челки или удлиненными прядями у лица. На волнистых и кудрявых волосах мягкое пикси превращается в стильный объемный силуэт, который напоминает ретро-шик 60-х. Стрижка подходит овальному, сердцевидному, вытянутому типу лица и отлично работает для тех, кто хочет открыть глаза и скулы, но сохранить мягкость образа. На густых волосах создает красивую форму, на тонких — добавляет визуальный объем за счет текстуры.

Челка как главный элемент: длинная, рваная или завуалированная

Челка в мягком пикси — инструмент, который определяет настроение. Длинная, заходящая на бровь, делает образ чувственным и чуть загадочным. Удлиненная боковая добавляет динамики и позволяет легко менять стиль, просто перенося пробор.

«Короткая рваная челка подчеркивает скулы и делает взгляд открытым. В любом случае, челку можно укладывать в зависимости от настроения: прятать, поднимать, зачесывать набок», — говорит стилист.

Как правильно укладывать: минимум стайлинга, максимум текстуры

Главный принцип укладки — легкость. Волосы высушивают феном руками, приподнимая корни или направляя поток воздуха в разные стороны, чтобы создать естественный объем. Подойдет мягкая паста, легкий воск или крем для текстуры — буквально с горошину. На кудрявых волосах можно использовать мусс с эффектом увлажнения, чтобы выделить локоны. Важно не утяжелять волосы: никаких жестких гелей, лака сильной фиксации или эффекта мокрых волос.

Как обновлять и поддерживать стрижку

Мягкое пикси сохраняет форму около пяти-семи недель, после чего объем на макушке начинает опускаться. Зимой, когда волосы могут электризоваться и становиться суше из-за отопления, важно следить за увлажнением: кондиционер, несмываемый крем и термозащита перед феном. Для защиты формы под шапкой стилисты советуют: перед выходом слегка подсушить волосы в обратную сторону, а после снятия шапки встряхнуть их руками — это сразу возвращает стрижке объем.