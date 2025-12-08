Ким Кардашьян объяснила появление в бриллиантах в суде по делу об ограблении в Париже

Lenta.ru

Американская телезвезда Ким Кардашьян объяснила появление в бриллиантах за миллион долларов в суде по делу об ограблении в Париже. На соответствующий эпизод реалити-шоу The Kardashians обратило внимание издание People.

Кардашьян объяснила появление в бриллиантах в суде
© Лента.Ru

Предпринимательница заявила, что не даст грабителям ее сломить. По словам Кардашьян, после произошедшего она годами не могла носить дорогие украшения.

«Я хотела поиздеваться над этими неудачниками. Я буду носить все, что, черт возьми, захочу», — подчеркнула знаменитость.

Известно, что Кардашьян пришла на заседание в золотом ожерелье, которое состояло из 80 бриллиантов с 10-каратным бриллиантом грушевидной огранки. Стоимость украшения с камнями весом 52 карата составляет 1,5 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Кроме того, бизнесвумен надела браслет на щиколотку, кольцо и несколько бриллиантовых сережек.

Ограбление произошло в сентябре 2016 года. Вооруженные грабители ворвались в номер, который Кардашьян снимала в Париже. Они связали ее и отняли драгоценности на сумму около 10 миллионов евро.