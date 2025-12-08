Стилист Лисовец объяснил популярность челки «штрихкод»

Мода на такую причёску не продержится долго.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» стилист призвал не считать подобные тенденции «дурдомом».

«Любая мода, когда она приходит или возвращается, то старому поколению это кажется деградацией или чем-то ужасным. Это абсолютно нормально. Сейчас тренд на двухтысячные, и чёлка правда молодит и делает лицо более простеньким, так скажем, более глупеньким. Иногда этого хочется. Этот тренд ненадолго, потому что чёлка очень быстро надоедает, тем более в таком виде. Просто повально что-то влетает месяца на два в тренд и потом тихонечко сходит на нет. Так что давайте не будем считать это каким-то дурдомом, а будем считать, что мы следим за модой».

Ранее стало известно, что мода на мужскую прическу с прямой чёлкой, напоминающей штрихкод, вернулась в Россию. Зумеры стали чаще повторять этот образ, сообщает Telegram-канал Shot.