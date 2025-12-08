Наоми Кэмпбелл вышла в свет в «голом» боди

Супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в «голом» боди. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 55-летнюю Наоми Кэмпбелл, когда она направлялась на вечеринку в ночной клуб Maison Close в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное боди, жакет с меховой отделкой, джинсы-клеш цвета индиго с разрезом и кроссовки Nike Air Max Muse. Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, браслетами и кольцами. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж.

В ноябре Наоми Кэмпбелл появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. Супермодель продемонстрировала на мероприятии рваную стрижку. Манекенщица позировала перед фотографами с макияжем в естественном стиле. Звезда подиумов предпочла белый комбинезон с поясом, туфли на каблуках в тон и солнцезащитные очки.

31 октября Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку по случаю Хэллоуина, которая прошла в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черно-белое боди, укороченную пушистую шубу, колготки, ботиольны на каблуках и головной убор в тон.