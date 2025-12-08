Внучка Бориса Ельцина взволновала интернет откровенными фото

23-летняя Мария Юмашева не устает доказывать, что комплексами по поводу внешности ее природа не наделила, как и стеснением. Внучка Бориса Ельцина взбудоражила подписчиков своего блога серией провокационных снимков.

© WomanHit.ru - МК

«Как же я влюбилась в эти фото», — оценила девушка свое умение позировать, а заодно талант фотографа.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

На некоторых кадрах Юмашева красовалась без бюстгальтера, едва прикрыв пышную грудь жакетом.

«Как красиво», «Огонь», «Съемка класс!», — отреагировали поклонники.

К слову, Глеба Березовского, бойфренда Марии, среди комментаторов замечено не было. Хотя фолловерам Юмашевой было бы любопытно узнать, как он относится к подобным фотосессиям любимой.

Внучка Ельцина начала встречаться с сыном Бориса Березовского пару лет назад. До этого было известно о ее романе с футболистом Фёдором Смоловым.