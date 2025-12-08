Стилист перечислил главные тренды новогоднего дресс-кода

Стилист Екатерина Костромина перечислила россиянам главные тренды новогоднего дресс-кода. Соответствующий материал публикуют «Известия».

По словам эксперта, самыми актуальными материалами для новогодних нарядов станут бархат, велюр, пайетки и металлизированные ткани.

«При этом рекомендую отказаться от сдержанных матовых фактур, таких как жесткий хлопок или строгая костюмная шерсть, в пользу более эффектных решений, позволяющих почувствовать себя богиней или королевой», — уточнила собеседница издания.

Костромина призвала присмотреться к платьям-комбинациям из шелка, бархатным моделям и костюмам с кружевной отделкой. Для загородного отдыха с прогулками специалист посоветовала надеть утепленные костюмы в пижамном стиле и трикотажные наряды, а для домашнего праздника в семейном кругу — практичные, но нескучные платья и костюмы.

Кроме того, модными также стилист назвала комплекты, состоящие из шелковых брюк и жакета в стиле смокинга или джинсы с пайетками и нарядным топом. Женщинам с пышными формами стоит обратить внимание на платья с полуприлегающими силуэтами с балетками, слингбеками на невысоком каблуке, лоферами или удобными ботинками.