70-летняя Крис Дженнер раскрыла правду о внешности после пластики

Американская телезвезда Крис Дженнер раскрыла правду о внешности после пластики. На соответствующий эпизод из реалити-шоу The Kardashians обратили внимание журналисты издания People.

70-летняя мать создательницы бренда Skims, бизнесвумен Ким Кардашьян, призналась, что лишь одна часть лица оказалась нетронутой хирургическими манипуляциями.

«Нос, наверное, единственное, что на моем лице настоящее», — заявила она.

Известно, что Крис Дженнер впервые сделала подтяжку лица 15 лет назад. В мае 2025 года она обратилась к хирургу Стивену Левину, чтобы ее обновить.

«Я решила вновь сделать подтяжку, потому что хочу быть лучшей версией себя, и это делает меня счастливой», — Vogue.

Однако пользователи сети разделились во мнениях по поводу обновленной внешности Дженнер. Многие юзеры раскритиковали работу хирурга.