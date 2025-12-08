Модель Ирина Шейк снялась в купальнике

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Ирина Шейк позировала перед камерой в белом слитном купальнике. Супермодель стояла с распущенными волосами и без косметики на фоне тропиков и водоема.

В ноябре 39-летняя Ирина Шейк и ее 23-летняя коллега Мона Тугаард стали героинями нового выпуска французского журнала Vogue. Российская супермодель предстала на обложке в черном шелковом топе, который дополнила синими облегающими джинсами. Датская манекенщица позировала в расстегнутой рубашке и кожаной мини-юбке. Знаменитостям уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступила фотограф Карин Бэкофф.

До этого Ирина Шейк выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.