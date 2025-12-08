Певица Нюша появилась на публике в платье с разрезом до бедра

Певица Нюша показала фигуру в платье с разрезом до бедра. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Нюша появилась на юбилейном фестивале современной музыки «Новая Песня года». Певица выбрала для закрытого мероприятия платье с серебристым верхом и перьевой юбкой с разрезом. Поп-исполнительница добавила к образу блестящие туфли на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем.

На прошлой неделе Нюша поделилась кадрами, сделанными во время отдыха в Дубае. На одном из фото певица позировала перед камерой в леопардовом мини-платье с вырезами по бокам, под которое не стала надевать бюстгальтер. Поп-исполнительница добавила к образу черные босоножки на каблуках, массивные золотые серьги и кольцо. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с черными стрелками и красной помадой.

До этого 35-летняя Нюша снялась в черном полупрозрачном топе с длинными рукавами, который дополнила ультракороткими шортами, блестящими серьгами и массивным кольцом. Певица была запечатлена с уложенными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.