Экс-ведущая «Ревизорро» опубликовала фото в бикини

Экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Летучая недавно улетела на Мальдивы, чтобы отметить свой день рождения. На новом фото 47-летняя телеведущая продемонстрировала фигуру в красном бикини. Знаменитость также надела золотые серьги, цепочку, кольца и браслеты. Артистка стояла перед зеркалом с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограмма. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

В ноябре Елена Летучая появилась на показе российского бренда YULIAWAVE. Экс-ведущая программы «Ревизорро» посетила шоу в «голом» черном кружевном корсете, белом пиджаке и брюках. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали легкий вечерний макияж.