Как спасти укладку под зимней шапкой?

Зимой волосы страдают от перепадов температур, и даже самая идеальная укладка не всегда способна пережить шапку или капюшон. Издание Lady.Pravda.Ru напомнило о главных зимних ошибках ухода и стайлинга.

Под шапкой волосы оказываются в замкнутом пространстве, где на них воздействует тепло кожи головы, влажный воздух от дыхания, трение о ткань и давление на прикорневую зону. Вдобавок в отопительный сезон воздух в помещении часто пересушен, волосы постоянно попадают из холода в жару и обратно.

Среди ошибок - перегрев волос, когда совершаются попытки «запечатать» укладку максимально горячим воздухом. От высокой температуры кутикула повреждается, ситуация только ухудшается. Еще одна ошибка - тяжелые укладочные средства у корней. Плотные воски и гели притягивают пыль, мнутся под шапкой и добавляют эффект засаленности. Кроме того, нельзя игнорировать состояние кожи головы и самих волос.

Зимой лучше делать укладку по принципу «ниже и мягче» - чем выше и жестче зафиксирован объем, там сильнее его повредит шапка. Следует использовать термозащитный спрей с антистатическим эффектом, который помогает уменьшить повреждение от фена и защитить волосы от перепадов температур.