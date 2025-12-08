Хирург назвал самые популярные запросы на пластику после развода

Увеличение груди вошло в список популярных запросов на пластику после развода. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор и главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

«Первым и самым распространенным запросом является увеличение груди. Многие женщины, пережившие развод, стремятся повысить свою самооценку и вернуть уверенность в себе. Они хотят выглядеть более привлекательно и сексуально, и операция по увеличению груди становится для них символом новой жизни. В этом контексте пластика груди не только изменяет физическую форму, но и помогает женщинам почувствовать себя более уверенными и желанными», — заявил врач.

Алексанян рассказал, что в список также вошла ринопластика. По его словам, после развода люди часто стремятся к новым начинаниям, и коррекция носа становится одним из способов выразить это желание.

Хирург заявил, что после расставания женщины также решаются на подтяжку лица и шеи.

«С возрастом и стрессом, связанным с разводом, многие замечают, что их кожа теряет упругость, и появляются признаки старения. Подтяжка лица становится способом вернуть молодость и свежесть, что особенно важно для тех, кто хочет начать новые отношения. Эта операция помогает не только улучшить внешний вид, но и поднять самооценку, что имеет огромное значение в период перемен», — объяснил врач.

Алексанян отметил, что не менее популярной является абдоминопластика — операция по удалению избыточной кожи и жира с живота.

«После развода многие женщины обращаются к пластическим хирургам, чтобы вернуть себе фигуру, которой они гордились до развода. Часто это связано с изменениями в образе жизни, когда люди начинают заниматься спортом и следить за своим питанием, но хотят ускорить процесс достижения желаемых результатов», — поделился эксперт.

Врач рассказал, что мужчины после развода также решаются на ринопластику, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Он добавил, что они обращаются и за услугами липосакции, чтобы избавиться от лишнего жира и привести свое тело в порядок.

Для мужчин, как и для женщин, развод может стать поводом для изменения образа жизни, и пластическая хирургия может помочь им быстрее достичь желаемых результатов в физической форме.