Почему парные украшения стали манифестом дружбы

Популярность парных украшений для подруг выросла на пересечении нескольких трендов, главный из которых — ностальгия по двухтысячным. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления категорийного менеджмента SOKOLOV Таисия Изнова.

«В двухтысячные сериалы вроде «Секса в большом городе» сделали женскую дружбу символом опоры и стабильности. Сегодня молодое поколение ставит дружбу по значимости на один уровень с любовью. Современные девушки чувствуют потребность в связи и поддержке, но при этом не хотят зависеть. Парные украшения напоминают: мы не одни, у нас есть опора», — заявила эксперт.

Изнова отметила, что с трендом на личные границы украшения стали работать как личный код между подругами, который не требует объяснений.

Она рассказала, что чаще всего для дружеских тандемов выбирают браслеты, кулоны или кольца. Среди трендов лидируют браслеты.

«Идея браслетов желаний отсылает к духу Cartier Love, но сегодня существует множество вариантов — от красных нитей с символами до серебряных и стальных браслетов с гравировкой. Важно, чтобы украшение напоминало о связи и при этом было удобным для повседневного ношения», — пояснила Изнова.

Эксперт заявила, что популярность приобрели «forever bracelets» — тонкие цепочки, которые надевают навсегда. По ее словам, украшение не снимают, как символ прочной, но ненавязчивой связи.

«Для тех, кто предпочитает более игривый стиль, по-прежнему актуальны ностальгические кулоны — половинки сердечек, ключики, замочки или пазлы. Они возвращают в беззаботные школьные времена и добавляют образу легкости», — отметила Изнова.

Тем, у кого разные вкусы с подругой, она рекомендовала купить одно украшение в разных цветах металла или с разными камнями.

«Современные бренды предлагают массу способов персонализации — от гравировок до кастомных символов. Украшение становится личным знаком, напоминанием о конкретном обещании или моменте», — поделилась эксперт.

Она добавила, что парные украшения все чаще воспринимают не как аксессуар, а как эмоциональный якорь. По словам эксперта, они помогают справляться с ощущением одиночества и возвращают чувство стабильности в потоке событий. Изнова рассказала, что многие девушки покупают такие украшения, отмечая важные этапы жизни — переезд, отпуск, новый проект.